Frey acquiert le centre commercial espagnol Finestrelles Shopping Centre

(Boursier.com) — Frey fait l'acquisition, auprès d'Equilis, de l'intégralité des parts d'une société détenant le centre commercial de plein air espagnol Finestrelles Shopping Centre, pour un montant de 127,5 millions d'euros actes en mains.

Le prix d'acquisition fera l'objet d'un ajustement, à la hausse ou à la baisse, sur la base des performances réelles de l'actif. Il sera calculé en 2023 et 2024, à la main du vendeur. Frey bénéficiera d'une garantie locative d'un montant annuel de 7,9 ME sur la période allant du 'closing' au moment du calcul du complément de prix. En pratique, le montant total du prix d'acquisition (garantie locative incluse) sera encadré entre 123 ME et 155 ME.

Le revenu locatif annuel net estimatif pour 2022 est de 8,14 ME (parking inclus), avec un taux d'occupation de 96,5%.

De solides fondamentaux

Situé à Barcelone, à Esplugues de Llobregat, Finestrelles est un centre de plein air disposant de solides fondamentaux : sa localisation stratégique ; une zone de chalandise importante de 470.000 habitants ; une attraction footballistique générant plus de 6 millions de visiteurs dès la première année d'exploitation. Ce centre est également implanté au coeur d'un centre urbain et moderne, avec de nombreux sièges sociaux d'entreprises internationales en particulier du secteur pharmaceutique et alimentaire. Il attire également plusieurs campus universitaires comptant 37.000 étudiants

Ouvert en novembre 2018, Finestrelles Shopping Centre est certifié BREEAM "Excellent" (conception, construction et in-use).