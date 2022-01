Frey : accélère sa politique de financement durable

(Boursier.com) — Frey assortit l'intégralité de ses financements corporate actuellement en place de critères de performance ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Cet aménagement de la totalité de la dette corporate du Groupe intervient après la signature inaugurale le 10 novembre dernier de 2 lignes de financement moyen terme assorties de critères de performance ESG d'un montant total de 150 millions à 5 ans auprès de ses partenaires bancaires historiques.

Frey a donc amendé ses contrats existants (encours total de 520 ME) pour les transformer en lignes responsables. Les crédits bancaires responsables avec une composante RSE représentent 100% des financements corporate du Groupe. Les conditions financières amendées sont ainsi liées au respect de 4 grands engagements RSE pris par Frey à horizon 2030, que sont :

- La poursuite de l'investissement et l'exploitation dans des forêts françaises durablement gérées à travers FoREY, son groupement forestier créé en 2020 ;

- L'obtention de certifications environnementales ;

- Le développement de la mobilité bas carbone visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) (scope 3) des actifs en patrimoine, via la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides avec pour objectif 5% du nombre total de places de stationnement en 2025 et 10% en 2030 ;

- Le maintien de la certification "B Corp" obtenue en 2021.

Cette évolution s'inscrit dans la continuité de la stratégie de crédits responsables du Groupe lancée en 2021 et confirme sa politique de financement durable. Cet amendement permet à Frey d'accélérer son objectif de renforcement de la liquidité du Groupe avec l'implémentation de ses engagements ESG.