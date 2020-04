Freeport-McMoRan dans le rouge au premier trimestre

(Boursier.com) — Freeport-McMoRan a annoncé une révision de ses plans opérationnels 2020 effectués en janvier, du fait de l'impact de la crise économique due au coronavirus. Le géant minier réduit ses plans de dépenses opérationnelles 2020 de 1,3 milliard de dollars, soit environ 18%. Les dépenses de capex sont abaissées de 800 M$. Le groupe entend ainsi préserver sa situation financière dans ce contexte inédit de crise. Il disposait de 5,1 milliards de dollars de liquidités à fin mars et n'entend pas payer de dividende cette année. Pour le premier trimestre, la perte nette est ressortie à 491 millions de dollars soit 34 cents par titre, contre un profit de 31 M$ un an avant. La perte ajustée par action est ressortie en ligne avec le consensus FactSet à 18 cents. Les revenus ont chuté à 2,8 milliards, contre 3,8 milliards un an avant et environ 2,9 Mds$ de consensus.