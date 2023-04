Freeport-McMoRan bat le consensus, mais les profits chutent

(Boursier.com) — Freeport -McMoRan, le géant minier actif en particulier dans le cuivre, a affiché au premier trimestre un bénéfice supérieur aux attentes de marché, avec l'aide de la reprise de la demande chinoise. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos fin mars a été de 52 cents, contre 45 cents de consensus. Les revenus ont atteint 5,39 milliards de dollars sur la période, dépassant également les attentes de marché. Il restent en forte baisse par rapport aux 6,6 milliards de dollars du premier trimestre 2022. Le bénéfice opérationnel a été de 1,6 milliard de dollars pour le trimestre clos. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 663 millions de dollars, contre 1,53 milliard un an plus tôt. Le cash flow opérationnel dépasse le milliard de dollars, mais il était de 1,69 milliard un an avant.