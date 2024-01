Freelance s'offre le groupe STA

(Boursier.com) — Freelance .com a confirmé ce jour l'acquisition du groupe STA, un spécialiste du portage salarial des indépendants et de la mise en relation de consultants hautement qualifiés avec les entreprises. Le rapprochement permet à Freelance.com de renforcer sa gamme de services aux indépendants et aux entreprises, participant activement à la consolidation du marché du portage salarial en France et en Europe. Après 86 millions d'euros en 2022, le groupe STA prévoit de réaliser environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, affichant ainsi une croissance de l'ordre de 40%. Cette dynamique "propulsera le nouveau groupe formé par Freelance.com vers un chiffre d'affaires global qui dépassera le seuil du milliard d'euros". Cette avancée stratégique le positionne déjà comme leader européen du portage salarial, pilier essentiel de cette réussite avec plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires combiné en Europe en 2023 sur ce seul segment.

STA se trouve sur un segment venant compléter l'offre existante de Freelance.com, notamment dans le domaine des compétences IT. "Ces synergies promettent une intégration fluide et ouvrent des horizons très favorables. Les outils et les process mis en place par STA lui permettent de produire ses services à des coûts extrêmement compétitifs et lui assurent une rentabilité conforme aux standards de Freelance.com", ajoute Freelance.