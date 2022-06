Freelance : retour d'AG

(Boursier.com) — Freelance .com annonce les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 17 juin 2022 à Paris. L'ensemble des résolutions soumises au vote ont été adoptées à une très large majorité, dont notamment celles portant sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés du Groupe pour l'exercice 2021 et la nomination de 4 nouveaux administrateurs :

Isabelle Fourmentin, Directeur Général - JCDecaux Airport Paris

Ludovic Huitorel, CEO - Feralco Group

Géraldine Périchon, Group Chief Financial Officer - Getlink

Laurence Vanhée, fondatrice du cabinet de conseil belge Happyformance et de LoftOffiz

Le Conseil d'Administration est désormais composé de 10 membres dont 6 administrateurs indépendants.

La société remercie l'ensemble des actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet.

Prochains rendez-vous :

-29 août 2022 : Chiffre d'affaires du 1er semestre

-24 octobre 2022 : Résultats du 1er semestre.