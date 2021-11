Freelance : résultat net en hausse de 48% sur le semestre

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires de Freelance a progressé de 60% à 212,2 ME contre 132,5 ME réalisé un an auparavant.

Cette progression s'établit à +15% en croissance organique.

L'EBITDA consolidé a progressé de 85% sur le 1er semestre 2021 pour s'établir à 5,2 ME. Sur cette même période, le résultat d'exploitation est en croissance de 67% à 4,2 ME pour un taux de rentabilité en légère amélioration après intégration des investissements nécessaires au déploiement de la stratégie de développement.

Le résultat net part du groupe ressort à 3,2 ME, en hausse de 48% sur le semestre.

Au 30 juin 2021, la société bénéficie de capitaux propres de 54,5 ME contre 47,8 ME au 31 décembre 2020...