Freelance.com vise une croissance à 2 chiffres en 2022

(Boursier.com) — Sur le 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com ressort en progression de +83,7% par rapport au 1er trimestre 2021, soit 181,5 millions d'euros (98,8 MEUR un an auparavant). Ce volume d'affaires bénéficie de la pleine contribution d'Helvetic Payroll, consolidée depuis le 1er novembre 2021.

A périmètre constant, la croissance du Groupe ressort à 24% sur le 1er trimestre 2022.

En France, Freelance.com a totalisé 108,7 ME de chiffre d'affaires sur le trimestre, en croissance organique de 27,7% par rapport à la même période 2021 (85,1 MEUR) représentant 60% du total consolidé du Groupe.

A l'international, le chiffre d'affaires a été multiplié par 5,3, passant de 13,7 ME au 1er trimestre 2021 à 72,8 ME au 1er trimestre 2022. Le groupe bénéficie de l'intégration d'Helvetic Payroll. Le total de l'activité réalisé à l'international représente 40% du chiffre d'affaires du Groupe sur ce trimestre (19% sur l'ensemble de l'exercice 2021), en croissance de 18%.

Objectif

La qualité de la croissance réalisée sur le début d'année, le développement des synergies internes, l'orientation favorable des sous-jacents d'activité et la même vision du 'Future of Work' au sein de l'ensemble des entités du Groupe confortent Freelance.com dans son ambition d'une croissance à deux chiffres sur l'exercice en cours, et son intention d'atteindre 1 d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.