Freelance.com : vers le rachat du groupe OpenWork

(Boursier.com) — Freelance .com annonce la signature d'une promesse synallagmatique d'achat-vente avec le groupe OpenWork, spécialiste du portage salarial des indépendants, principalement présent en France et en Belgique.

La finalisation de l'opération devrait intervenir courant septembre prochain, explique l'acquéreur.

Freelance.com, déjà très présent sur le marché du portage salarial renforcera son offre notamment sur la cible des consultants à la recherche d'une forte expérience digitale.

" Notre objectif est d'opérer des synergies entre nos deux savoir-faire pour asseoir la position de leader du groupe Freelance.com sur le marché du portage salarial en Europe. La combinaison de nos positionnements respectifs et l'image très qualitative de Freelance.com et de OpenWork auprès des consultants va nous permettre d'élargir l'éventail de notre portefeuille Clients en apportant de la valeur sur tous les segments de marché. Ce rapprochement sera également l'occasion de renforcer pour le groupe la digitalisation des outils et la qualité de service rendue aux salariés portés ", commente Laurent Perret, DGA de Freelance.com en charge du portage salarial.