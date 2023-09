Freelance.com : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Freelance .com campe sur les 4 euros ce mercredi, alors que TP ICAP Midcap a réduit la mire de 8,1 à 7 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier. Le leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes a publié sur le 1er semestre un chiffre d'affaires de 419,4 ME, en croissance de 10% par rapport au 1er semestre 2022. En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 280,5 ME sur le 1er semestre, en croissance organique de 18% par rapport au 1er semestre 2022, représentant 67% du total consolidé du Groupe. A l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 138,9 ME sur le 1er semestre, en recul de 4% par rapport au 1er semestre 2022.

Freelance.com toujours confiant dans sa dynamique de croissance

"Le 1er semestre 2023 est resté très dynamique en France avec une croissance organique de 18%, dans la continuité de 2022 (+25%). L'activité internationale reste ralentie (-4%) avec une baisse de la demande de nos clients depuis le 2ème semestre 2022, mais nous percevons aujourd'hui des signes favorables nous permettant d'anticiper une reprise progressive de la croissance à l'horizon 2024" a commenté la direction.

Le prochain rendez-vous est fixé au 23 octobre avec les résultats du 1er semestre...