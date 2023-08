Freelance.com : Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 419,4 ME en croissance de 10%

(Boursier.com) — Freelance .com, leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre 2023 (période du 1er janvier au 30 juin 2023). Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 419,4 ME, en croissance de 10% par rapport au 1er semestre 2022.

En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 280,5 ME sur le 1er semestre, en croissance organique de 18% par rapport au 1er semestre 2022, représentant 67% du total consolidé du Groupe.

A l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 138,9 ME sur le 1er semestre, en recul de 4% par rapport au 1er semestre 2022.

Freelance.com toujours confiant dans sa dynamique de croissance

"Le 1er semestre 2023 est resté très dynamique en France avec une croissance organique de 18%, dans la continuité de 2022 (+25%). L'activité internationale reste ralentie (-4%) avec une baisse de la demande de nos clients depuis le 2ème semestre 2022, mais nous percevons aujourd'hui des signes favorables nous permettant d'anticiper une reprise progressive de la croissance à l'horizon 2024" commente la direction.

Freelance.com renforce son offre de services sur le marché du portage salarial

Freelance.com est sur le point de finaliser l'opération de rachat du groupe OpenWork. Cette opération sera réalisée en totalité en numéraire et financée sur fonds propres.

Déjà très présent sur le marché du portage salarial, le groupe renforcera son offre notamment sur la cible des consultants à la recherche d'une forte expérience digitale.

Freelance.com continue d'étudier les opportunités de croissances externes en France et en Europe.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre 2023, le lundi 23 octobre 2023 ;

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, le lundi 20 novembre 2023.