Freelance.com signe une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la société TMC

(Boursier.com) — Freelance .com annonce la signature d'une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la société TMC, opérateur de formation. L'opération de rapprochement pourrait intervenir au cours du 2ème trimestre 2021.

Freelance.com, déjà présent sur le marché de la formation avec une communauté de plus de 1.400 formateurs, souhaite renforcer son positionnement auprès des grands comptes et développer une offre globale d'opérateur de formation multi-expertise via les compétences de ses communautés d'indépendants et "pure players".

Cette stratégie de consolidation de son offre s'inscrit dans un contexte de normalisation du secteur de la formation.

"Notre objectif est de structurer notre offre de formation autour des principales certifications afin de renforcer notre positionnement d'opérateur d'expertises auprès de nos clients grands comptes" a commenté Laurent Levy, CEO de Freelance.com.

"Sur un marché hyper-atomisé mais en phase de forte normalisation, l'objectif sera de proposer aux experts freelances et pure players du secteur de bénéficier d'un accès à un organisme positionné sur toutes les nouvelles certifications" poursuit Fabrice Martinez, Président de TMC France.

Avec cette acquisition, freelance.com pourra s'appuyer sur l'expertise d'un acteur reconnu de la formation déjà bien établi sur les certifications dorénavant obligatoires.

TMC France couvre les principales typologies d'intervention de la formation : présentiel, distanciel, e-learning, 3d virtuel, multimodal.