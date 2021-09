Freelance.com : signature du protocole d'accord avec Helvetic Payroll et du projet de Traité d'Apport

(Boursier.com) — Freelance .com, leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, annonce avoir signé un protocole d'accord ainsi qu'un projet de traité d'apport, sous conditions suspensives, en vue d'un rapprochement avec le Groupe Helvetic Payroll (Groupe HP), spécialiste du portage salarial en Suisse, constitué des sociétés Helvetic Payroll SA ( HP Genève), Helvetic Payroll Zurich AG (HP Zurich) et 3P Financial Services SA (3PFS).

Une étape majeure dans la constitution d'un expert international du freelancing

Cette opération s'inscrit dans la continuité du programme de transformation du Groupe et des récentes acquisitions de Coworkees, TMC France et INOP'S permettant d'offrir toujours plus de valeur ajoutée pour ses clients.

L'acquisition d'Helvetic Payroll correspond à la volonté de Freelance.com d'élargir la gamme des services proposés à l'ensemble de ses clients tout en bâtissant un acteur de référence à l'international. Face à un nombre croissant d'experts faisant de plus en plus le choix d'être indépendants, cette opération apporte au Groupe de nouveaux outils et solutions afin d'accompagner la nécessaire fluidité des relations entre les entreprises et leurs talents.

Fort de sa capacité éprouvée à intégrer de nouvelles équipes, Freelance.com bénéficiera des complémentarités d'Helvetic Payroll et de son expertise pour accélérer la dynamique de croissance sur des marchés internationaux en pleine mutation.