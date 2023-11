Freelance.com : recule après le point trimestriel

(Boursier.com) — Nouvelle séance de repli pour Freelance.com qui cède 3,1% à 3,5 euros au lendemain de son point trimestriel. La firme a fait état d'un chiffre d'affaires stable sur les trois mois clos fin septembre, à 198,6 millions d'euros. Le ralentissement se montre plus important que prévu sur le trimestre que ce soit en France (+0,6% en organique) ou à l'international (-9%), note TP ICAP Midcap.

Alors que le broker avait déjà révisé à la baisse son scénario 2023 le mois dernier, cette publication l'amène de nouveau à réviser son atterrissage annuel. Il table désormais sur un CA 2023 de 851,9 ME (contre 875,3 ME précédemment), impliquant un T4 en décroissance organique d'environ 1% et une croissance FY de 6,5% dont 3,6% en organique.

Après prise en compte de ces ajustements, l'objectif de cours est ramené de 6,3 à 6 euros. Si le courtier maintient sa recommandation 'achat' pour une question de valorisation, qui reste selon lui attractive au vu de la position de leader du groupe sur un marché qui devrait rester porteur à moyen et long terme, les prochains mois ne devraient réserver que très peu de catalyseurs pour le titre...