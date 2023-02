Freelance.com : recule après le point annuel

(Boursier.com) — Freelance .com perd 4,7 à 6,4 euros au lendemain la publication d'un chiffre d'affaires 2022 de 800,2 ME, en croissance de 59% (+19% de croissance organique). Sur le seul 4ème trimestre, le chiffre d'affaires consolidé atteint 218,5 ME, soit +23% sur un an. Le groupe a indiqué continuer d'étudier les opportunités de croissance externe en France et en Europe et s'est déclaré confiant sur l'atteinte d'un objectif du milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025.

"2022 a été une année dynamique, dans la continuité de 2020 et 2021, nous ayant permis de réaliser une croissance significative. Cependant, le quatrième trimestre 2022 marque tout de même un léger ralentissement par rapport au comparable des années précédentes et nous laisse présager que les impacts de la crise issue de la guerre en Ukraine et de l'inflation qui en découle pourraient avoir un impact sur la croissance future", a précisé le management

TP ICAP Midcap a ajusté la mire sur le dossier de 8,7 à 8,6 euros tout en restant à l''achat'. Freelance.com a une nouvelle fois confirmé son objectif d'atteindre le milliard d'euros de revenus d'ici 2025 sur lequel le broker détient toujours un an d'avance dans ses estimations.