Freelance.com publie une marge nette de 2,5% en 2015

Freelance.com publie une marge nette de 2,5% en 2015









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2019, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 237,1 millions d'euros, en croissance organique de +26% par rapport à 2018. Freelance.com enregistre ainsi un 4e exercice consécutif en croissance à deux chiffres. L'ensemble des activités du groupe a contribué à cette progression, tant en France qu'à l'international.

L'accélération des synergies internes et la croissance dynamique de l'activité ont permis de maîtriser les charges d'exploitation et de consacrer les efforts du groupe au renforcement des équipes commerciales, marketing et informatiques. Le résultat d'exploitation s'est établi à 7,8 ME (5,8 ME en 2018), en progression de +36%. La marge d'exploitation s'est élevée à 3,3% (3,1% un an plus tôt).

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 5,9 ME en 2019 (4,4 ME un an plus tôt), en hausse de 33%. La marge nette de est 2,5% (2,4% en 2018).

Structure financière solide

Au 31 décembre 2019, le Groupe bénéficiait d'une structure de bilan solide avec des capitaux propres encore renforcés à 39,8 ME par l'affectation en réserves des résultats passés. Freelance.com bénéficiait d'une trésorerie disponible de 26,6 ME à fin 2019, pour des dettes financières stables de 11,5 ME. Au 31 décembre 2019, Freelance.com bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette de 15,1 ME en hausse de 70% par rapport à fin 2018.

Incertitudes à terme, l'avenir