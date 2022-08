Freelance.com : publication saluée

(Boursier.com) — Freelance .com s'adjuge 4% à 6,33 euros au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 201,5 ME, en progression de 77,9% sur un an. Cette évolution est portée à la fois par la poursuite d'une excellente dynamique sur le périmètre historique (27,3% à périmètre constant sur le trimestre), et par l'intégration d'Helvetic Payroll. Le Groupe signe à cette occasion un 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, dont 20 supérieurs à 20%.

En cumul sur le semestre, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 383 ME, en hausse de 80,6% en données consolidées et 23,4% en données organiques.

A la suite de cet excellent premier semestre 2022, le Groupe entend poursuivre sa stratégie, basée notamment sur l'intégration des dernières acquisitions en France comme à l'international et la poursuite d'actions favorisant les synergies commerciales. Dans ce contexte positif, et malgré la prudence qu'impose l'environnement macroéconomique actuel, le Groupe confirme ses objectifs de croissance à court et moyen terme, avec une croissance à 2 chiffres du chiffre d'affaires en 2022, qui devrait se rapprocher des 800 ME, et atteindre le cap du milliard d'euros à l'horizon 2025.