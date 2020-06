Freelance.com : prend le contrôle d'INOP'S

Freelance.com : prend le contrôle d'INOP'S









(Boursier.com) — Freelance.com s'empare de la société INOP'S avec une prise de participation majoritaire à son capital. INOP'S a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 ME d'euros en croissance de 52%. Aucun élément financier concernant l'opération n'est divulgué.

Avec cette opération, Freelance.com renforce significativement son expertise dans le digital, complète son offre de services avec notamment une capacité accrue d'engagement au forfait, des offres dédiées au secteur public, la gestion de programmes de grande ampleur... et pourra s'appuyer sur le plus important écosystème de 70 000 experts dans les PME et les start-up du numérique.