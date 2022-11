Freelance.com : Poursuite de la dynamique de croissance au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 198,8 ME, en progression de 76,9% en données consolidées et de 21,4% en données organiques, Freelance.com poursuit sa croissance à deux chiffres pour le 27ème trimestre consécutif.

La croissance du Groupe est portée à la fois par l'ensemble des unités du périmètre historique, en progression de 26,2%, et par l'intégration d'Helvetic Payroll.

En cumul depuis le 1er janvier, Freelance.com enregistre un chiffre d'affaires de 581,8 ME, en croissance de 79,3% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2021 (22,7% en données organiques).

Une forte croissance organique du périmètre français

En France, Freelance.com a enregistré au 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 126,3 ME, une progression de 29,5% par rapport au 3ème trimestre 2021, en ligne avec les trimestres précédents, et de 29,6% en cumul depuis le 1er janvier. A l'international, la croissance est portée essentiellement par l'acquisition d'Helvetic Payroll, avec un chiffre d'affaires multiplié par près de 5 sur le trimestre (72,5 ME contre 14,9 ME un an auparavant) et sur les neuf premiers mois de l'année (218 ME contre 43,6 ME).

Avec la poursuite de la dynamique de croissance initiée depuis près de 7 ans, en France comme à l'international, Freelance.com confirme être en position d'atteindre son objectif annuel de chiffre d'affaires de 800 ME en 2022.

Prochains rendez-vous le 27 février 2023 avec le Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice 2022.