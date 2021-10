Freelance.com : L'EBITDA consolidé a progressé de 85% sur le 1er semestre à 5,2 ME

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com a progressé de 60% à 212,2 ME, contre 132,5 ME réalisé un an auparavant. Cette progression s'établit à +15% en croissance organique. La performance commerciale du groupe est portée par l'activité française, en croissance de 73% sur le semestre avec un chiffre d'affaires de 183,3 ME (105,4 ME au 30 juin 2020), représentant 86% du total du Groupe.

Malgré le contexte sanitaire et les contraintes qui étaient encore en place dans de nombreux pays, l'activité internationale a connu un rebond de 25% sur le seul deuxième trimestre, permettant d'atteindre sur le semestre un volume d'affaires de 28,7 ME, en hausse de 6% par rapport au 1er semestre 2020.

Ces niveaux d'activité obtenus dans un contexte de redémarrage de l'économie européenne, reflètent la qualité du positionnement et du modèle commercial de Freelance.com. Il démontre également la capacité du groupe à intégrer de nouvelles compétences avec les acquisitions réussies d'Inop's, de TMC et de Coworkees. La complémentarité des offres est déjà plébiscitée par les clients grands comptes du Groupe, lui permettant d'envisager de nouvelles opportunités de croissance.

L'EBITDA consolidé a progressé de 85% sur le 1er semestre 2021 pour s'établir à 5,2 ME. Sur cette même période, le résultat d'exploitation est en croissance de 67% (4,2 ME) pour un taux de rentabilité en légère amélioration après intégration des investissements nécessaires au déploiement de la stratégie de développement (ressources humaines, marketing, informatique). Dans un environnement complexe de sortie de crise, Freelance.com a fait le choix de renforcer ses investissements afin d'accompagner au mieux entreprises et talents externes et de préparer la croissance future.

Le résultat net part du groupe ressort à 3,2 ME, en hausse de 48% sur le semestre (2,2 ME réalisé au 30 juin 2020).

Au 30 juin 2021, le groupe bénéficie d'une structure bilantielle solide avec des capitaux propres de 54,5 ME contre 47,8 ME au 31 décembre 2020.

Perspectives

Le Groupe a récemment communiqué sur la signature du protocole d'accord avec Helvetic Payroll et le projet de Traité d'Apport en vue d'un rapprochement.

Helvetic Payroll est un acteur digital et incontournable du marché suisse du portage salarial qui a connu une croissance annuelle de plus de 30% sur les 3 derniers exercices pour une rentabilité parmi les plus élevées du secteur.

Dans la lignée des récentes acquisitions de Coworkees et de TMC France, cette acquisition s'inscrit pleinement dans le programme de transformation du Groupe visant à offrir toujours plus de valeur ajoutée aux clients. Elle représente une étape majeure dans la constitution d'un expert international du freelancing, apporteur de nouveaux outils et solutions au Groupe afin de faciliter les relations entre les entreprises et leurs talents externes.

Une Assemblée Générale Extraordinaire de Freelance.com aura lieu le 28 octobre 2021 afin de permettre aux actionnaires de s'exprimer sur cette opération et ses modalités.

Tendances opérationnelles

Au regard des indicateurs et de la perspective de l'acquisition d'Helvetic Payroll, le Groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires pro forma 2021 qui devrait se situer entre 620 ME et 640 ME (vs 600 ME initialement anticipé).

A moyen terme le Groupe rappelle son ambition d'atteindre 1 milliard d'euros de volumes d'activités d'ici à 2025, en capitalisant sur les bénéfices des nouvelles tendances de fond que sont la transformation du rapport au travail, la recherche d'autonomie et le besoin d'expertises.

La rentabilité devrait quant à elle continuer de bénéficier du redémarrage observé au deuxième trimestre de l'activité à l'international, et de ses marges plus élevées.

Prochain rendez-vous :

-28 octobre 2021 : Assemblée Générale Extraordinaire

-22 novembre 2021 : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021.