Freelance.com : l'AG officialise la prise de contrôle de TMC France

Freelance.com : l'AG officialise la prise de contrôle de TMC France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Freelance.com, tenue le 18 juin à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote, et notamment la prise de contrôle à 100% par freelance.com de la structure TMC France qui devient ainsi une filiale du groupe.

Avec cette nouvelle filiale, le groupe Freelance.com confirme son positionnement déjà bien présent sur le marché de la formation et prépare une offre importante vers les grands comptes afin de challenger les grands acteurs généralistes de la formation. L'offre globale d'Opérateur de la Formation chez nos clients bénéficiera largement des expertises techniques, technologiques et métiers de nos activités historiques (à ce jour plus de 240 domaines de compétences couverts par nos activités de sourcing d'expertises) , commente le management.

Rappelons que TMC France, organisme certifié qualiopi depuis décembre 2020, est un acteur reconnu de la formation déjà bien établi sur les certifications dorénavant obligatoires et couvre les principales typologies d'intervention de la formation : présentiel, distanciel, e-learning, 3d virtuel, multimodal.