Freelance.com : Forte progression de la rentabilité au 1er semestre

(Boursier.com) — Freelance .com enregistre sur le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 383 ME, en hausse de 80,5% en données consolidées, et de 23,3% en données proforma[1] (consolidant les acquisitions de 2021 au 1er janvier 2021). Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Freelance.com s'établit à 201,5 ME, soit +77,9%, signant un 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de l'activité.

Cette performance est portée par l'ensemble des zones du Groupe avec une activité en France en croissance de 29,6% sur le semestre à 237,5 ME, et une forte croissance du Groupe à l'international à 145,4 ME (contre 28,7 ME sur le S1 2021), portée par l'intégration d'Helvetic Payroll.

Forte progression de la rentabilité au 1er semestre

Porté par la dynamique de la croissance organique et les acquisitions relutives, l'EBITDA consolidé de Freelance.com a progressé de 136,7% sur le 1er semestre 2022 à 12,4 ME (contre 5,2 ME au 1er semestre 2021) et de 13,8% en données proforma. Le résultat d'exploitation s'élève à 11,3 ME, contre 4,4 ME au 1er semestre 2021).

Cette évolution de la rentabilité s'appuie sur la forte croissance des volumes enregistrés en chiffre d'affaires, priorité stratégique du Groupe, et intègre les investissements de structuration nécessaires à la bonne intégration des acquisitions d'une part, et de soutien de la croissance future d'autre part.

Le résultat net ressort à 8,9 ME (vs 3,3 ME) en progression de 172,4% (+24,2% en données proforma).

Une structure financière solide

Freelance.com dispose d'une structure bilantielle solide et de lignes bancaires non utilisées pour financer sa croissance organique et ses acquisitions.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 127,3 ME (vs 116,2 ME au 31 décembre 2021).

Avec un endettement raisonnable et une trésorerie en hausse à 71,5 ME (67,1 ME fin 2021), le gearing s'élève à 38,8% (41,5% fin 2021).

Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires 2022

En regard d'un marché du freelancing structurellement porteur, qui reste encore largement atomisé, Freelance.com a adopté une approche stratégique axée sur la croissance du volume d'affaires et la consolidation de marché par des acquisitions relutives, en France et à l'international, afin de devenir leader européen. Freelance.com poursuit ses investissements à long terme avec le renforcement de son offre commerciale, la digitalisation de ses process internes et ses efforts de visibilité comme le sponsoring du bateau "Freelance.com" et du skipper Guirec Soudée, notamment au départ de l'édition 2022 de la course du Rhum.

Dans ce contexte favorable et malgré un environnement macroéconomique dégradé, Freelance.com anticipe un chiffre d'affaires proche de 800 ME pour l'exercice 2022.

Prochain rendez-vous le 21 novembre avec le Chiffre d'affaires du 3ème trimestre.