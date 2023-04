Freelance.com : forte croissance du résultat net en 2022

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com a progressé de 59% à 800,2 millions d'euros (502,6 ME réalisés un an auparavant). Cette évolution a été portée à la fois par la qualité de la dynamique commerciale basée sur une offre de services adaptée à la demande (+19% de croissance organique) et par les acquisitions stratégiques et relutives pour le Groupe.

Les comptes consolidés de l'exercice 2022 font ressortir un Ebitda de 27 ME (15,2 ME en 2021), en hausse de 78% sur un an. Le résultat d'exploitation progresse de 79% à 24,7 ME (13,8 ME un an auparavant).

Après prise en compte des résultats financier et exceptionnel, et d'un impôt sur les bénéfices de 3,9 ME, le résultat net part du Groupe ressort à 18,1 ME (9,9 ME en 2021), en hausse de 83%.

Capacités financières

A fin 2022, le Groupe bénéficie d'une structure bilantielle renforcée avec des capitaux propres de 137,9 ME (116,6 ME un an auparavant).

La trésorerie disponible est en hausse de +21% à 81,1 ME compte tenu notamment de flux de trésorerie d'exploitation à 27,9 ME (11,1 ME en 2021), en hausse de 151%.

Perspectives 2023

L'orientation favorable des sous-jacents d'activité, la qualité de la dynamique commerciale actuelle et l'intégration sur douze mois des offres et compétences issues des sociétés récemment acquises, rendent le Groupe confiant dans ses perspectives de développement.

Freelance.com entend étoffer sa proposition de valeur par des acquisitions structurantes de sociétés partageant la même vision du 'Future of Work', disposant de savoir-faire spécifiques, complémentaires ou implantées dans de nouvelles zones géographiques à fort potentiel.