Freelance.com : Finalisation du rapprochement avec Helvetic Payroll pour accélérer la constitution du leader européen du freelancing

(Boursier.com) — Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2021 les actionnaires de Freelance.com, leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, se sont prononcés en faveur de l'acquisition de la société Helvetic Payroll réalisée pour partie en numéraire et pour partie en Actions à Bon de Souscription d'Actions Freelance.com. Pour rappel, Freelance.com avait communiqué le 20 septembre 2021 sur la signature du protocole d'accord ainsi que sur le Traité d'Apport et ses modalités.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de Freelance.com de constituer le leader européen du freelancing.

Helvetic Payroll a su prendre le leadership dans le portage salarial sur le marché suisse grâce à la digitalisation intégrale de ses processus. Elle prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2021 en croissance de plus de 30% avec une excellente rentabilité.

Le groupe Freelance.com étoffe ainsi sa gamme de services proposés à l'ensemble de ses clients pour accompagner la nécessaire fluidité des relations entre les entreprises et leurs talents, dans un environnement où un nombre croissant d'experts fait le choix d'être indépendant.

Pour financer l'acquisition de Helvetic Payroll et restructurer sa dette à la suite du remboursement d'une partie des Prêts Garantis par l'Etat (PGE) et à la conversion des obligations convertibles, Freelance.com a emprunté récemment 100 millions d'euros auprès de Bpifrance (10 ME) et d'un pool bancaire (90 ME) mené par LCL et Société Générale. A ce jour et à l'issue de l'opération, la dette nette du groupe s'élève à 47 millions d'euros.

Par ailleurs, afin de permettre de futures acquisitions, des lignes de crédits bancaires déjà négociées pourront potentiellement être mises à disposition de Freelance.com.