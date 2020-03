Freelance.com entre en négociations exclusives avec INOP'S

(Boursier.com) — Freelance.com annonce la signature d'une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la société INOP'S, 1er réseau d'experts du numériques (70.000 experts). INOP'S a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 ME d'euros environ.

Freelance.com renforcerait ainsi sa position de leader du travail libéré, en offrant aux talents et entreprises des solutions intelligentes pour faciliter la création de valeur et l'innovation.

Avec ce rapprochement, Freelance.com complèterait son offre de services - sourcing de talents, gestion des ressources et mise en conformité, portage salarial - avec un écosystème de PME et de start-up du numérique, une capacité accrue d'engagement au forfait, des offres dédiées au secteur public et une plateforme de freelances (XXE).

"Il s'agit d'un véritable projet industriel stratégique, visant à créer l'acteur global et de référence des prestations intellectuelles et du travail libéré, déclare Sylvestre Blavet, Président Directeur Général de Freelance.com. Le management d'INOP'S et moi-même sommes convaincus de la très grande complémentarité de nos équipes, de nos offres et de nos expertises."

L'opération de rapprochement et ses financements associés pourraient intervenir au cours du 2ème trimestre 2020.