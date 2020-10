Freelance.com : chiffre d'affaires consolidé de 132,5 ME au S1

(Boursier.com) — A l'issue du premier semestre 2020, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 132,5 ME, en croissance organique de +19% par rapport à 2019. Freelance.com poursuit ainsi un cinquième exercice consécutif en croissance à deux chiffres. La croissance pro forma incluant INOP'S acquise en fin de semestre aurait été de 28%. Sur ce semestre la croissance du Groupe a été principalement tirée par l'activité en France. L'activité à l'international qui dégage de plus fortes marges a été plus affectée par les mesures de confinement liées à la pandémie et la fermeture des aéroports.

Au 1er semestre, le groupe a décidé de maintenir sa stratégie de développement et d'investissement. Malgré la crise économique, Freelance.com a conservé un résultat d'exploitation positif de 2,6 ME pour un taux de rentabilité de 2%.

Cette rentabilité plus faible que l'exercice précédent s'explique par le soutien apporté aux indépendants et l'évolution du mix d'activité, le chiffre d'affaires à plus fortes marges ayant été plus particulièrement affecté par la pandémie, notamment à l'international.

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 2,2 ME en 2020 (3,1 ME pro forma), contre un bénéfice de 3,3 ME un an plus tôt.

Stabilisation de la trésorerie nette au 30 juin 2020

Au 30 juin 2020, le Groupe bénéficiait d'une structure de bilan solide avec un total bilan de 181,4 ME (vs 130,7 ME au 31 décembre 2019) et des capitaux propres renforcés à 41,8 ME (vs 39,7 ME au 31décembre 2019). Ce bilan consolidé intègre également les comptes de la société INOP'S, acquise le 18 juin 2020.

Freelance.com bénéficiait d'une trésorerie disponible de 36,5 ME au 30 juin, pour des dettes financières de 21,9 ME. Malgré l'acquisition de la société INOP'S le 18 juin 2020, la trésorerie nette de dettes financières se monte à 14,6 ME (vs 15,1 ME au 31décembre 2019).

INOP'S : une forte croissance au 1er semestre

Au 1er semestre 2020, la société INOP'S, qui a intégré Freelance.com le 18 juin 2020, a réalisé un chiffre d'affaires de 51,4 ME, en croissance organique de 56%. INOP'S maintient une forte croissance grâce à ses activités à fortes valeurs ajoutées (transformation digitale, Big data, IA, dématérialisation...) ainsi que ses relations étroites avec ses clients grands comptes issus du secteur public comme du secteur privé.

La société INOP'S est rentable et permet au Groupe de réaliser, en données pro forma, un résultat d'exploitation de 4 ME vs 4,6 ME au 30 juin 2019.

Objectifs financiers : incertitudes à court terme, confiance pour l'avenir

Le 1er semestre 2020 a été fortement impacté par les mesures de confinement, les restrictions sanitaires et leurs conséquences économiques. Malgré quelques signaux positifs, le manque de visibilité sur les perspectives de croissance au second semestre invite à rester prudents et à se garder de toute annonce prématurée.

Cependant, le modèle du groupe s'appuie sur des tendances de fond qui ne sont pas remises en cause, au contraire : transformation du rapport au travail, quête d'autonomie, entreprise de plus en plus agile et libérée, besoin d'expertises...

Le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme. Son ambition de dépasser le seuil des 500 ME de chiffre d'affaires d'ici 3 ans est maintenue.

