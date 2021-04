Freelance.com : belle croissance des résultats en 2020











(Boursier.com) — Au terme de l'année 2020, le groupe freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 325 millions d'euros, en croissance de +37% par rapport à 2019. freelance.com réalise ainsi son 5e exercice consécutif de croissance à 2 chiffres. Le chiffre d'affaires pro forma du groupe (incluant Inop's dès le 1er janvier 2020) s'établit à 376,3 ME, en croissance de +17%.

Cette année la croissance du groupe freelance.com a principalement été tirée par l'activité en France. L'activité à l'international, qui dégage de plus fortes marges, a été plus affectée par les mesures de confinement liées à la pandémie et à la fermeture des aéroports.

L'Ebitda consolidé s'est élevé à 10,1 ME (8,2 ME en 2019), en progression de +23%. Il ressort à 11,3 ME en pro forma. Après déduction de l'amortissement des développements informatiques initiés depuis 2018, le résultat d'exploitation consolidé s'est établi à 8,9 ME, (7,8 ME en 2019) en progression de +14%.

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 8,8 ME en 2020 (9,5 ME en pro forma), contre un bénéfice de 5,9 ME un an plus tôt (+49%).

Solide structure financière

Au 31 décembre 2020, le groupe freelance.com bénéficiait d'une structure bilantielle solide avec des capitaux propres renforcés à 48,9 ME. A fin 2020, la trésorerie disponible de freelance.com s'établissait à 53,3 ME, pour des dettes financières de 38,5 ME.

Par prudence, freelance.com a fait appel à 26,7 ME de PGE qui sont restés en trésorerie en fin d'exercice et seront remboursés pour partie en 2021. Au 31 décembre 2020, freelance.com bénéficiait d'une trésorerie nette de 15,1 ME stable par rapport à fin 2019, malgré la prise de participation majoritaire au capital d'inop's.

Perspectives