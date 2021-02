Freelance.com : agenda financier 2021

Freelance.com : agenda financier 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Freelance .com, acteur leader de la relation entre entreprises et freelances/PME, présente son calendrier de communication financière pour l'année 2021-2022. Les dates annoncées s'entendent après fermeture des marchés d'Euronext Paris. Ce calendrier est diffusé à titre indicatif, et peut être soumis à modification.

- 26 avril 2021 : Résultats annuels 2020

- 17 mai 2021 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

- 18 juin 2021 : Assemblée Générale annuelle 2020

- 30 août 2021 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

- 25 octobre 2021 : Résultats du 1er semestre 2021

- 22 novembre 2021 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021

- 28 février 2022 : Chiffre d'affaires annuel 2021.