Freelance.com a vu son chiffre d'affaires bondir de 23% fin 2019

(Boursier.com) — Freelance.com a réalisé une bonne fin d'année 2019, malgré la période d'incertitude conjoncturelle au cours du 4ème trimestre de l'exercice, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 72,4 ME en augmentation de 23% par rapport au 4ème trimestre 2018.

A l'issue de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires annuel consolidé s'est élevé à 237,1 ME, en progression organique de 26% par rapport à l'exercice 2018, confortant la stratégie de croissance du Groupe.

Freelance.com a ainsi dépassé son dernier objectif réajusté de chiffre d'affaires prévisionnel (237,1 ME vs 235 ME). Sur le plan géographique, la France a totalisé 179,4 ME de chiffre d'affaires en 2019, soit 76% du total consolidé du groupe. La croissance annuelle est de 32% dans l'Hexagone. L'international (Allemagne, Maroc, Suisse) a représenté 57,7 ME de chiffre d'affaires, en croissance annuelle de 13%.

Freelance.com, qui vient d'annoncer des négociations exclusives en vue d'un rapprochement stratégique avec la société Inop's, communiquera prochainement sur ses objectifs de développement et de croissance pour 2020.

Le Groupe ambitionne d'ores et déjà de dépasser le seuil des 500 ME de chiffre d'affaires d'ici à 3 ans.