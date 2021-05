freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 98,8 ME au T1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2021, le groupe freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 98,8 ME, en croissance de +43% sur la période.

En France, le groupe a réalisé 85,1 ME de chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2021 (+58% de croissance vs le 1er trimestre 2020 sachant qu'Inop's a rejoint le groupe le 18 juin 2020), représentant 86% de l'activité totale du groupe sur la période. En pro-forma, la croissance française a été de 12%.

A l'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l'activité reprend de la vigueur et se situe à -10% au 1er trimestre 2021, pour s'établir à 13,7 ME (pour 14% de l'activité totale).

Le management du groupe freelance.com est confiant dans ses objectifs d'une croissance organique à deux chiffres pour l'année 2021 avec le retour progressif à une dynamique de prise de commandes d'avant COVID et un redémarrage des missions internationales.

Le bon 1er trimestre 2021 du groupe freelance.com conjugué à la bonne avancée des négociations exclusives avec le groupe Helvetic Payroll, permettent de maintenir la prévision de réaliser un chiffre d'affaires, pro forma de plus de 600 MEUR dès 2021 et l'ambition d'atteindre 1 milliard d'euros d'ici 2025.

Prochains rendez-vous :

- Assemblée générale annuelle : le 18 juin 2021.

- L'Investor Access Event les 27 & 28 juin 2021.