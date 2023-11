Freelance.com : 6% de croissance organique sur 9 mois malgré un 3e trimestre stable

(Boursier.com) — Sur le 3e trimestre, le chiffre d'affaires du groupe Freelance.com s'élève à 198,6 millions d'euros, stable par rapport au 3ème trimestre 2022 (198,8 ME).

En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 132,6 ME sur le 3e trimestre, en croissance organique de +5% par rapport au 3e trimestre 2022, avec l'intégration à partir du 1er septembre 2023 du groupe OpenWork pour un montant de 5,5 ME. A l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66 ME sur le 3e trimestre, en recul de -9% par rapport au 3e trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2023 s'élève à 618 ME, en hausse de +6% par rapport à fin septembre 2022. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en hausse de +14% sur le périmètre France, à 413 ME. A l'international, il recule de -6%, à 204,9 ME.

Perspectives 2024

Après l'intégration d'OpenWork le 1er septembre 2023, Freelance.com a annoncé le 23 octobre le projet d'acquisition du groupe STA, avec une intégration prévue en janvier 2024. Ces deux opérations permettent à Freelance.com de renforcer son positionnement sur le marché du freelancing, et de retrouver pour l'année 2024 un niveau de croissance consolidée plus conforme aux attentes du Groupe.