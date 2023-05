Freelance.com : 208,5 ME de Chiffre d'Affaires sur le 1er trimestre, en croissance organique de 15%

(Boursier.com) — Freelance .com, leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre 2023 (période du 1er janvier au 31 mars 2023).

Sur le 1er trimestre, le chiffre d'affaires annuel consolidé s'élève à 208,5 ME, en croissance de 15% par rapport au 1er trimestre 2022.

En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 138 ME sur le 1er trimestre 2023, en croissance organique de 27% par rapport au 1er trimestre 2022, représentant 66% du total consolidé du groupe.

A l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70,5 ME sur le 1er trimestre 2023, en recul de 4% par rapport au 1er trimestre 2022.

Le 1er trimestre 2023 est resté très dynamique en France avec une croissance significative de 27%, dans la continuité de 2022 (+25%). Cependant l'activité internationale s'est ralentie (-4%), et a notamment subi une pression à la baisse dans le secteur pharmaceutique en Suisse après une très forte demande pendant la période Covid. "Nous anticipons une reprise progressive de la croissance sur les prochains trimestres.

Nous continuons d'étudier les opportunités de croissances externes en France et en Europe" commente le groupe.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale mixte, le vendredi 16 juin 2023 ;

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le lundi 28 août 2023.