Freelance.com : 18% de croissance organique sur 9 mois

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 85,1 millions d'euros en croissance de +59% (+17% en croissance organique).

En cumulé au 30 septembre, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 217,7 ME, en croissance de +32% (+18% en croissance organique).

Perspectives

Le 1er semestre 2020 ainsi que le 3e trimestre ont fortement été impactés par les mesures de confinement, les restrictions sanitaires et leurs conséquences économiques. Malgré des signaux positifs, le manque de visibilité sur les perspectives de croissance au dernier trimestre invite à rester prudents et à se garder de toute annonce prématurée.

Cependant, le modèle du groupe s'appuie sur des tendances de fond qui ne sont pas remises en cause: transformation du rapport au travail, quête d'autonomie, entreprise de plus en plus agile et libérée, besoin d'expertises... A ce stade le groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un exercice 2020 alliant croissance et rentabilité, et à poursuivre son développement à plus long terme.