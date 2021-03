Freelance.com : 17% de croissance organique en 2020

Freelance.com : 17% de croissance organique en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 106,3 millions d'euros en croissance de +47% (+5% en croissance organique).

En cumulé sur 2020, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 324 ME, en croissance de +37% (+17% en croissance organique). En France, Freelance a totalisé 272,2 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020, soit 84% du total consolidé du groupe. L'activité connaît une croissance organique de +23% sur le territoire domestique. A l'international, l'activité est en baisse à -10%, pour s'établir à 51,8 ME qoit 16% du chiffre d'affaires global. Cette activité est notamment perturbée par l'arrêt des vols internationaux.

Le chiffre d'affaires pro forma du groupe (incluant inop's dès le 1er janvier 2020) s'établit à 375,4 ME pour 2020. Malgré l'impact de la crise sanitaire, inop's confirme une très bonne dynamique grâce à ses activités à fortes valeurs ajoutées et à haut niveau d'expertise dans le numérique (transformation digitale, Big data, IA, dématérialisation...) ainsi que ses relations avec ses clients grands comptes issus du secteur public et privé.