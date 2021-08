Freelance.com : 15% de croissance organique sur le semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 2e trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 113,2 millions d'euros, en croissance de 78%, dont 21,5% de croissance organique.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de +60% à 212 ME (+15% en organique).

En France, Freelance.com a totalisé 183,3 ME de chiffre d'affaires sur le 1er semestre, soit 86% du total consolidé du groupe. L'activité connaît une croissance de +73% sur le territoire domestique. Malgré les contraintes sanitaires encore en oeuvre dans beaucoup de pays, l'activité internationale a progressé de +6% sur le semestre (+25% pour le seul 2e trimestre 2021), pour s'établir à 28,7 ME. Elle représente 14% du chiffre d'affaires total.

"Le 1er semestre 2021 a dépassé nos projections budgétaires avec une forte démonstration de l'intégration réussie du groupe Inop's au sein des activités historiques de Freelance.com. Nos clients grands comptes reconnaissent cette complémentarité et ouvrent de nouveaux axes de collaboration à nos équipes", commente le management.

A ce stade, et au vu de ses indicateurs et carnets de commandes, le groupe est très confiant dans sa capacité à réaliser une forte croissance sur l'exercice 2021, tout en continuant son programme de transformation avec les récentes acquisitions de Coworkees et TMC France, afin d'aborder ses marchés avec encore plus de valeurs ajoutées pour ses clients.

Le processus en cours d'acquisition de la société Helvetic Payroll et ses modalités sera précisé dans les prochaines semaines.