Freedom Holding Corp : Le revenu net de la société a augmenté de 14,9% pour atteindre 67,9 M$

(Boursier.com) — Freedom Holding Corp a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2024, clos le 30 juin 2023. Le chiffre d'affaires du conglomérat sur la période a atteint 316,2 millions de dollars, soit une hausse de 83% en glissement annuel. Ces résultats coïncident avec le quatrième anniversaire de la cotation de l'entreprise au NASDAQ, l'une des plus grandes places boursières du monde. Au cours de ces quatre années, la capitalisation de la société a dépassé les 5 milliards de dollars...

Le revenu net de la société a augmenté de 14,9% pour atteindre 67,9 millions de dollars. Le bénéfice par action, basé sur un nombre moyen pondéré d'actions de 58,5 millions, a augmenté de 12,6% pour atteindre 1,16$. La croissance rapide du rendement est principalement attribuable à une augmentation de 207,5%, ou 100,7 millions de dollars, des revenus d'intérêts, à une augmentation de 617,7%, ou 27,3 millions de dollars, des gains nets provenant de la négociation de titres et à une augmentation de 85,2%, ou 20,6 millions de dollars, des revenus d'assurance.

Les dépenses de Freedom Holding Corp. ont augmenté de 92% (111,1 millions de dollars) au 1er trimestre de l'exercice 2024, sous l'effet d'une hausse des charges d'intérêts, des coûts salariaux et des primes, ainsi que des frais généraux et administratifs. Ces deux derniers ont augmenté en raison des fortes activités de développement commercial et de génération de revenus, ainsi que de l'intégration des cibles d'acquisition. Dans le même temps, les actifs de la société ont augmenté de 29%, pour atteindre 6,54 milliards de dollars.

Au 30 juin 2023, le nombre de comptes clients de courtage de la société était de 399.000, soit une augmentation de 7,8% par rapport au trimestre précédent.

Parcours boursier

Freedom Holding Corp est entrée en bourse au Nasdaq Capital Market le 15 octobre 2019, alors qu'elle était valorisée à 800 millions de dollars et ses actions ont commencé à se négocier sous le ticker FRHC à 14,42 dollars. Quatre ans plus tard, la capitalisation de l'entreprise a été multipliée par six, dépassant les 5 milliards de dollars, tandis que le prix de l'action a dépassé les 84 dollars, atteignant 100 dollars à son plus haut niveau historique.

Freedom Holding Corp est un conglomérat financier international qui fournit des services de banque, d'assurance et de courtage aux États-Unis, en Europe et en Asie centrale. Freedom24, la plateforme de négociation propriétaire de la société, est utilisée par près de 400 000 clients dans le monde entier.