Freebox TV : plus de 40 chaînes mises en clair en avril

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Free continue d'accompagner au quotidien ses abonnés pendant cette période exceptionnelle de confinement... A cette occasion, l'opérateur prolonge la diffusion en clair sur Freebox TV des chaînes Jeunesse initialement prévue jusqu'au 31 mars et rend accessible en clair jusqu'au 30 avril 2020 de nouvelles chaînes parmi lesquelles des chaînes Cinéma comme Eurochannel, Drive in Movie Channel et TCM Cinéma, mais aussi des chaînes Généralistes, Premium, Séries & Divertissements, Musique, Sport, Découverte, Style de vie/ Pratique et Étrangères.

Ainsi, ce sont 42 chaînes qui sont mises en clair pour le plus grand plaisir des petits et des grands...