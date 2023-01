Free s'engage sur des tarifs inchangés

(Boursier.com) — A l'occasion de ses 10 ans en 2022, Free s'était engagé à ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobiles (2 euros et 19,99 euros) pour les 5 prochaines années, comme il l'avait fait depuis son lancement en 2012... Un an après, promesse tenue et Free réitère son engagement de ne pas bouger ses prix. "Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 prochaines années. Nous remercions nos abonnés pour leur confiance" a déclaré Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad-Free.

Par ailleurs, la qualité des débits du réseau mobile de Free continue d'être reconnue, comme en atteste le dernier baromètre nPerf pour l'année 2022.

Free confirme son statut de 1er opérateur alternatif sur les débits descendants mobiles en 2022 pour la 6ème année consécutive avec un débit moyen descendant de 87,39 Mb/s, toutes technologies confondues (2G > 5G) selon le dernier baromètre nPerf des connexions Internet mobiles en France métropolitaine pour l'année 2022.

Pour rappel, le réseau mobile de Free couvre aujourd'hui en France plus de 99,8% de la population en 4G. C'est le plus grand réseau 5G en France en nombre de sites avec plus de 87% de la population couverte.