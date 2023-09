Free Pro s'associe à CANAL+ pour proposer des offres TV adaptées à ses clients professionnels

(Boursier.com) — Free Pro propose désormais à ses clients plusieurs offres TV de CANAL+ BUSINESS, adaptées aux professionnels de nombreux secteurs d'activité : bars, restaurants, commerces, etc...

Grâce à ce partenariat de distribution, Free Pro étoffe la gamme des services proposés à ses clients professionnels, et leur permet de s'abonner à CANAL+ BUSINESS via Free Pro.

3 types d'offres pour répondre aux besoins spécifiques des TPE et des PME :

- Des packs sports destinés notamment aux bars et restaurants, comprenant selon les packs : CANAL+, CANAL+FOOT, Eurosport 1 et Eurosport 2, ou encore les chaînes beIN SPORTS ;

- Le pack "Passion PMU" notamment pour les points agréés PMU, permettant de diffuser Equidia, chaîne dédiée aux courses hippiques ;

- Le pack "Vibration", comprenant des chaînes culture, jeunesse, infos & sport, notamment pour les magasins, commerces.

Grâce au backup 4G automatique présent dans la Freebox Pro, les clients auront accès aux programmes TV, même en cas de coupure fibre.

CANAL+ BUSINESS permet également à ses abonnés de bénéficier de nombreux avantages : un service client pro dédié accessible gratuitement, un second décodeur CANAL+ offert pour diffuser un programme différent sur un second écran (soumis à conditions).