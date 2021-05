Free : près de 130 boutiques sur toute la France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que les centres commerciaux rouvrent leurs portes demain mercredi, les boutiques Free présentes dans ces centres accueilleront de nouveau dès demain visiteurs et abonnés.

Free annonce également ouvrir d'ici la fin du mois de mai 14 nouvelles boutiques à travers toute la France.

Free comptera fin mai 127 boutiques sur tout le territoire métropolitain et poursuit ainsi activement le déploiement de son réseau de distribution.

"A travers ce maillage du territoire, Free apporte un service de proximité à ses abonnés et futurs abonnés.

En boutique, les visiteurs peuvent découvrir et souscrire aux offres Fixe et Mobile, essayer les dernières Freebox et les meilleurs smartphones. Les abonnés peuvent également obtenir de l'aide auprès des conseillers qui les accueilleront dans le respect des règles sanitaires" commente le groupe.

"Afin de bénéficier d'un accès en boutique encore plus confortable, il est également possible de prendre rendez-vous en ligne sur le site de Free avec l'un des conseillers de la boutique la plus proche de chez soi".

Bornes interactives

Soucieux de faciliter l'accès à ses offres au plus grand nombre, Free propose par ailleurs un service innovant avec ses bornes interactives.

Conçue par les équipes 'R&D' de Free, cette borne permet en seulement 3 mn de souscrire à un forfait mobile Free et de repartir avec sa carte SIM activée. L'abonné peut également souscrire à une offre Fixe mais aussi accéder à différents services pratiques (changement de format de carte SIM, retrait d'une nouvelle carte SIM etc.)

Présentes en libre-service dans toutes les boutiques Free, elles sont également accessibles chez différents partenaires (Maisons de la Presse, Fnac, The Kase...).

Avec plus de 1.000 bornes interactives sur toute la France, Free renforce encore sa proximité avec ses abonnés.

"Enfin, suite au lancement de l'offre Free Pro à destination des entreprises, les professionnels disposent en boutique d'un espace dédié, en cours de déploiement dans le réseau de boutiques Free.

Les experts Free Pro y sont à leur disposition pour leur présenter la nouvelle offre Freebox Pro et les aider à souscrire" conclut le groupe télécoms.