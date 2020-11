Free poursuit le déploiement de son réseau de Fibre Optique sur le territoire

Free poursuit le déploiement de son réseau de Fibre Optique sur le territoire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'offre Fibre Free devient accessible pour les habitants du Gers desservis par le réseau public de Gers Numérique...

A travers cet accord avec Gers Numérique, Free confirme son engagement en faveur du déploiement de la Fibre sur tout le territoire et sa volonté d'être présent sur les réseaux publics, y compris dans les zones les plus rurales. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de Gers Numérique de faire du Très Haut Débit une priorité absolue. Alors que le Gers avait le plus mauvais débit de France, un investissement public historique, soutenu par l'Etat et la Région Occitanie, permet désormais au département d'avoir le 1er réseau public en Fibre Optique d'Occitanie.

Ce lancement a été officialisé à Auch en présence de Philippe Martin (Président du Département du Gers), Jean-Pierre Salers (Président de Gers Numérique) et Thomas Reynaud (Directeur Général d'Iliad-Free).

Dans le Gers, le réseau se déploie rapidement, sans pâtir réellement des effets de la crise sanitaires : les objectifs qui avaient été fixés en début d'année seront quasi-atteints. Ce réseau est attendu par les habitants ; nombreux sont ceux qui s'abonnent dès qu'ils sont éligibles.

C'est avec le même dynamisme que Free arrive sur le réseau de Gers Numérique : en proposant la Fibre à déjà plus de 23.000 logements répartis sur plus de 25 communes. Et pas seulement les plus importantes comme Fleurance, l'Isle-Jourdain, Condom et Gimont : les offres sont également disponibles dans de plus petits villages comme EsclassanLabastide ou Saint-Cricq !

La couverture de Free va s'accroitre très rapidement. D'ici 3 mois, ce seront plus de 42.000 logements répartis sur une soixantaine de communes qui seront éligibles à la Fibre Free. Free sera alors présent sur 100% de la zone actuellement déployée par Gers Numérique.

Dans le Gers, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles pour 17.000 logements autour d'Auch.

Début 2021, plus de 59.000 foyers du Gers répartis sur 70 communes pourront bénéficier de la Fibre Free.