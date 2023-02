France Télévisions, M6 et TF1 annoncent la dissolution de Salto

(Boursier.com) — Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 annoncent leur décision d'arrêter la plateforme Salto. Lancée le 20 octobre 2020, Salto rassemble près de 1 million d'abonnés autour de son offre permettant de retrouver le meilleur de la fiction française, les grands rendez-vous du quotidien et de découvrir des programmes inédits sur une plateforme française et populaire, simple d'utilisation, participant au rayonnement de la création française et européenne.

Cette décision des 3 actionnaires fondateurs de Salto intervient postérieurement à l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, qui aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée. Ce projet arrêté, les actionnaires de Salto ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de Salto dans son actionnariat actuel, du fait de la gouvernance complexe et contrainte de cette alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines.

Par ailleurs, les marques d'intérêt reçues de plusieurs acteurs pour la reprise de Salto n'ont pu aboutir à une concrétisation.

Par conséquent, les associés de Salto SNC ont décidé, ce 15 février, la dissolution de la société et la nomination de Me Marc Sénéchal, associé du cabinet BTSG, mandataire judicaire, comme liquidateur amiable.

Le cabinet BTSG précisera et annoncera à bref délai le calendrier d'arrêt de la plateforme et des abonnements. Une communication spécifique sera envoyée très prochainement aux abonnés de Salto pour les informer des conséquences sur leur abonnement en cours.

Dans le cadre de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel, le Comité Social et Economique de Salto a rendu un avis favorable sur le projet de cessation d'activité ainsi que sur la procédure de licenciement économique collectif au terme d'un dialogue social nourri et de qualité entre les parties prenantes. Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 se sont engagés à faire leurs meilleurs efforts pour offrir de nouvelles opportunités aux collaborateurs de Salto.

Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 tiennent à saluer le travail exceptionnel réalisé par les équipes talentueuses de Salto, menées par Thomas Follin, et regrettent cette issue malheureuse pour l'audiovisuel français.