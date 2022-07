Française de l'Energie : chiffre d'affaires annuel record et de nouveaux objectifs

(Boursier.com) — La Française de l'Energie affiche un chiffre d'affaires annuel de 26,2 ME, en très forte progression pour son exercice 2021-2022 (juillet 2021 à juin 2022). Il est en croissance de +156%, porté par une nette progression des volumes de production et des prix de marché favorables au cours du 2e semestre 2022.

L'activité de production de gaz est restée très dynamique sur cet exercice. Les revenus associés ont ainsi plus que triplés pour s'établir à 11,8 ME, soutenus par une nouvelle hausse des volumes produits (+8%) et un prix de vente marché moyen de 46,70 E/MWh en 2022 (+218%). Les revenus liés à la production d'électricité ont doublé pour atteindre 12,9 ME (+97% par rapport à 2021), portés par l'augmentation des capacités de production du Groupe. Les revenus issus de la vente de chaleur à Béthune et Creutzwald ont également doublé pour s'établir à 363 kE en 2022 (178 kE en 2021). La filiale Cryo Pur dédiée au biogaz liquéfié (Bio-GNL) et de Bio-CO2 contribue au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 1,1 ME sur les 6 mois de l'exercice 2022. Plusieurs projets en Europe sont en cours de contractualisation afin de produire du Bio-GNL et du Bio-CO2 à partir de la technologie de Cryo Pur.

Nouveaux objectifs à horizon 2026

FDE confirme être en avance sur ses objectifs annualisés de 35 ME de chiffre d'affaires avec une marge d'Ebitda supérieure à 45% d'ici fin décembre 2022.

Ces nouveaux objectifs 2026 s'articulent autour de 3 indicateurs clefs :

- Une contribution environnementale renforcée avec plus de 10 Mtonnes d'émissions CO2eq évitées par an ;

- Une croissance organique forte afin d'atteindre un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 ME ; et

- Une amélioration continue de sa rentabilité avec un Ebitda excédant 50 ME.