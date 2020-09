Framatome partenaire d'EDF, du CEA, et d'universités pour développer des jumeaux numériques de réacteurs nucléaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Framatome s'est récemment associé au Groupe EDF, au CEA et à six autres organisations du monde universitaire et de la filière nucléaire française pour mettre en commun leurs efforts de 'R&D' sur des jumeaux numériques de réacteurs nucléaires.

Dans le cadre de ce Projet Structurant Pour la Compétitivité (PSPC) d'une durée de quatre ans, plus de 100 experts issus de ces organisations vont collaborer pour cloner numériquement chaque réacteur du parc nucléaire français. Ces réacteurs clonés serviront de simulateur pour former la nouvelle génération d'opérateurs et d'environnement de simulation pour les études d'ingénierie.

Le PSPC Réacteur Numérique s'appuie sur l'expertise scientifique du CEA en physique des réacteurs, des connaissances d'EDF dans la conception et l'exploitation de centrales de production d'électricité et de l'expertise de Framatome en matière d'ingénierie et de services nucléaires.

"La collaboration avec des leaders industriels expérimentés et reconnus et des partenaires universitaires sur ce projet de jumeaux numériques contribuera au développement de nouveaux services d'ingénierie pour nos clients dans le monde entier. Cette alliance sur le long terme vient compléter les récentes solutions numériques de Framatome pour la production d'une énergie sûre, fiable et propre", s'est félicité Stéphane Bugat, directeur de la R&D de Framatome.

Ce projet contribue directement au Contrat Stratégique de la Filière Nucléaire, qui vise à garantir le maintien des compétences et l'expertise de la filière nucléaire et à structurer la démarche d'innovation grâce au numérique.

Les jumeaux numériques représenteront chaque réacteur du parc français et évolueront en cohérence avec la conception et les modifications effectuées sur chacun d'entre eux. Le projet sera intégré au centre de recherche EDF Lab Paris-Saclay.

"Les équipes de la R&D d'EDF sont déterminées à mettre toutes leurs compétences et leur expertise au profit de ce projet primordial pour la filière nucléaire", a déclaré Bernard Salha, directeur de la R&D, directeur technique d'EDF et président de la commission "Innovation et R&D" du Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire (GIFEN). "Avec Framatome, la collaboration avec cette équipe d'experts est une opportunité unique de montrer la force du collectif de l'industrie nucléaire en matière de recherche et développement avec à la clé de belles opportunités commerciales en France et à l'export."

Le projet PSPC Réacteur Numérique apporte à la filière nucléaire française un avantage compétitif dans la simulation numérique et permet de développer de nouvelles offres de produits et de services pour les exploitants du monde entier.

Les partenaires du projet sont : EDF, CEA, Framatome, ESI Group, CORYS, Aneo, Axone, Boost-Conseil et le CNRS (laboratoire CRAN de Nancy).