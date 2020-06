Fountaine Pajot victime d'une cyberattaque

Fountaine Pajot victime d'une cyberattaque









Crédit photo © Fountaine Pajot

(Boursier.com) — Fountaine Pajot a fait l'objet d'une cyberattaque le vendredi 19 juin affectant ses systèmes informatiques et une partie de ses opérations.

"A cette heure, les équipes sont pleinement mobilisées pour maintenir l'activité et permettre un retour à la normale le plus rapide possible, avec l'accompagnement d'une société experte en sécurité et récupération des données", explique Fountaine.

Une plainte a été déposée et le parquet national de Paris a été saisi.