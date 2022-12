Fountaine Pajot : un résultat net de 15,9 ME

(Boursier.com) — Au terme de l'exercice 2021/22, Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires en progression de 8,7% à 219,9 ME, freiné par des tensions.

La dynamique de l'activité a été portée par les ventes à l'international et par le retour des ventes aux loueurs professionnels.

L'Excédent Brut d'Exploitation 2021/22 ressort à 33,4 ME, contre 32,9 ME un an auparavant, impacté par les hausses de prix des achats, en partie compensées par une répercussion dans les tarifs des bateaux.

Les difficultés se sont stabilisées sur le 2nd semestre, la marge d'EBE au 2nd semestre s'est améliorée de 1,6 pt par rapport au 1er semestre 2021/22.

Le résultat d'exploitation s'établit à 25,9 ME en croissance de 10,4% par rapport à l'exercice passé et le résultat net part du Groupe est en forte amélioration à 15,9 ME contre 11,6 ME en 2020/21.

Au 31 août 2022, les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 54,6 ME, grâce à une marge brute d'autofinancement après impôts de 24,7 ME et une baisse du Besoin en Fonds de Roulement de 29,8 ME, compte tenu du bon niveau d'acomptes clients reçus.

La qualité et la profondeur du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes. En outre, Fountaine Pajot prépare pour l'été 2023, l'extension de sa gamme avec un nouveau bateau amiral de 80 pieds.