Fountaine Pajot : un analyste vise plus haut

(Boursier.com) — Devenir le pionnier de la transition environnementale dans l'industrie nautique, est l'objectif que s'est fixé le Groupe Fountaine Pajot qui progresse de 2% sur les 120 euros ce mercredi. L'analyse approfondie des activités du groupe, en retenant le protocole GHG (Green House Gas protocol), a permis d'évaluer l'impact carbone de ses activités : 80% de l'empreinte carbone provient de la phase d'utilisation du bateau, et 20% de la phase amont (production et achats) et aval (fin du cycle de vie).

Avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, le plan 'Odysséa 2024' et la plateforme d'innovation 'ODSea Lab', s'articulent autour d'actions de maitrise et de sensibilisation aux enjeux environnementaux (vis-à-vis des parties prenantes), d'une plateforme d'innovation ODSea Lab pour associer les fournisseurs et partenaires au développement du bateau plus vertueux, d'une première traduction concrète et majeure de ce travail collaboratif avec le lancement d'une motorisation électrique hybride pour les voiliers : l'Aura 51, est ainsi le premier modèle Fountaine Pajot équipé dans sa version Smart Electric de moteurs électriques et d'un système de gestion de l'énergie à bord.

"Cette première réalisation, qui en appelle d'autres, donne à nos clients la possibilité d'une expérience de navigation à la fois sans impact carbone, silencieuse, et plus respectueuse des milieux marins" souligne le groupe.

"Nous confirmons à ce stade notre scénario pour la nouvelle saison : 'top line' 251,6 ME (+14,4% soit haut de fourchette de la guidance), dont 176,2 ME pour Fountaine Pajot et le solde pour Dufour" commente Portzamparc qui précise qu'il n'intègre pas à ce stade la nouvelle unité 'New 80'... "D'un point de vue de la marge, nous attendons un levier opérationnel sensible de +120bp à 13% malgré les recrutements anticipés. Le titre s'échange EV/Sales 2022/23 0,4x, EV/EBIT 3,2x". De quoi viser un cours de 153 euros avec un avis à l'achat sur le dossier.

Le carnet de commandes dont dispose le Groupe Fountaine Pajot couvre à la fois l'exercice 2022/23 et une grande partie des exercices à suivre. Il permet d'envisager une croissance pour l'année 2022/23 entre +10% et +15%.

La profondeur et la qualité du carnet de commandes traduisent la confiance de la clientèle, des concessionnaires aux particuliers, et des loueurs, dans la performance des produits et des marques du groupe.