Fountaine Pajot : très bon exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Le Groupe Fountaine Pajot réalise un excellent exercice 2022-2023, enregistrant un chiffre d'affaires annuel de 277,3 millions d'euros, en progression dynamique de +26,2%. Cette performance reflète, d'une part la progression des volumes et d'autre part, le mix produits favorable, soutenu par la qualité et l'étendue de l'ensemble de sa gamme.

Le groupe consolide son développement à l'international avec 82% des ventes réalisées à l'export. Ainsi, Fountaine Pajot enregistre une forte dynamique en Europe avec 45% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 16% des ventes et le grand export 17%.

Sur cet exercice, sur le segment du catamaran, l'activité est portée par l'Elba 45, l'Alegria 67 et l'Aura 51 en voile et le MY6 en moteur. Sur le segment du monocoque, la croissance est tirée par le D470, le D430 et le D530.

Perspectives

Le Groupe Fountaine Pajot renforce sa politique de ressources humaines, basée à la fois sur l'attractivité et la fidélisation. Le concepteur de navires de plaisance a poursuivi ses recrutements. Ainsi, 75 personnes supplémentaires ont rejoint les effectifs du groupe au cours de l'année 2022-2023.

Compte tenu de la qualité de son portefeuille de commandes embarquées et d'une organisation industrielle performante, Fountaine Pajot, qui accélère sa démarche environnementale, poursuit sa croissance sur l'exercice 2023-2024.

Le Groupe a dévoilé à flot lors du dernier Cannes Yachting Festival, son nouveau multi yacht de luxe, le Thira 80. Fountaine Pajot a ainsi relevé le défi industriel de construire le plus grand catamaran de croisière de l'histoire du chantier. Sur le segment du monocoque, Dufour a présenté lors des derniers salons nautique le D41, qui a d'ores et déjà remporté le "Prix du Design" dans sa catégorie lors du salon de Gênes et est en lice pour 3 prestigieux prix internationaux.