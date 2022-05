Fountaine Pajot sous-traite avec Couach la fabrication de trois de ses modèles

(Boursier.com) — Dans le cadre de son développement, Fountaine Pajot confie au Chantier Naval Couach la fabrication de l'ensemble de sa gamme Motor Yachts. Créée en 1998 sous la marque Trawler Catamarans et désormais commercialisée sous la marque Fountaine Pajot Motor Yachts, la gamme Motor Yachts compte actuellement trois modèles : MY4S, MY5 et MY6.

Fountaine Pajot a sélectionné le Chantier Naval Couach, reconnu pour son excellence opérationnelle et industrielle, son expertise dans le composite et les bateaux à moteur, ainsi que sa capacité à assurer la réussite de grands programmes de construction de navires tant dans le domaine civil que professionnel.

Fountaine Pajot et Couach oeuvreront de concert pour la mise en place d'une ligne de production dédiée, la collaboration de leurs équipes respectives et le renforcement des synergies industrielles, afin de perpétuer l'ambition d'une qualité irréprochable qui anime les deux chantiers navals.

Avec ses 250 collaborateurs, le Chantier Naval Couach pourra assurer la qualité de fabrication reconnue de Fountaine Pajot. Cette collaboration industrielle inédite entre Fountaine Pajot et le Chantier Naval Couach permettra à Fountaine Pajot de libérer de la capacité pour la production de ses grands voiliers sur son site rochelais. Celui-ci va accompagner les développements futurs, la croissance de l'activité et l'extension de la gamme Fountaine Pajot Motor Yachts. Le site d'Aigrefeuille est consacré aux voiliers de taille intermédiaire et celui de Périgny aux monocoques Dufour. Sur ces trois sites, le groupe Fountaine Pajot poursuit ses recrutements et ses plans de formation.

Le contrat de sous-traitance doit débuter en octobre 2022, pour une livraison des premiers catamarans à moteur à compter de novembre 2022.