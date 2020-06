Fountaine Pajot : sous pression après l'attaque informatique

Fountaine Pajot : sous pression après l'attaque informatique









Crédit photo © Fountaine Pajot

(Boursier.com) — Fountaine Pajot recule de 4,2% ce lundi à 64,20 euros, après l'annonce d'une cyberattaque qui a frappé le groupe le vendredi 19 juin, affectant ses systèmes informatiques et une partie de ses opérations. "A cette heure, les équipes sont pleinement mobilisées pour maintenir l'activité et permettre un retour à la normale le plus rapide possible, avec l'accompagnement d'une société experte en sécurité et récupération des données", a expliqué Fountaine.

Une plainte a été déposée et le parquet national de Paris a été saisi.

"Nous ne connaissons pas l'ampleur du vol de données ni les impacts pour le groupe à moyen terme" commente Portzamparc qui souligne : "À court terme Fountaine Pajot voit une nouvelle fois son opérationnel perturbé, perdant ainsi de précieux jours de production. Le groupe publiera dans les prochains jours son RN S1, nous aurons ainsi certainement plus de visibilité sur les impacts de cette attaque". En attendant, l'analyste vise un cours de 86 euros en restant acheteur.